اختفاء سيارة سياحية من أمام بيت صاحبها بمنطقة المصيف

عادت مابات يصطلح على تسميتها بعصابة “ الشيفرولي واللوقان” للنشاط بقوة بالضاحية الشرقية من ولاية جيجل وتحديدا بإقليم بلدية الميلية من خلال استيلائها على سيارة جديدة من نوع “ لوقان” بمنطقة المصيف التي لا تبعد كثيرا عن عاصمة البلدية . وعلم من مصادر محلية بأن سيارة جديدة من نوع “ رونو لوقان” اختفت على حين غرة أول أمس الخميس من أمام بيت مالكها الواقع بمنطقة المصيف وذلك بعدما قام صاحب المركبة بركنها مساء أمام بيته العائلي بعدما اعتاد ركنها في العادة داخل محل لأحد جيرانه غير أن عناصر العصابة وعلى ما يبدو كانوا بصدد ترصد حركاته قبل أن ينفذوا فعلتهم بالاستيلاء عليها في ساعة متأخرة من الليل دون أن يتركوا أي أثر لفعلتهم التي أثارت الرعب مجددا في نفوس مالكي هذا النوع من المركبات والذين يتعرضون منذ أسابيع لسلسلة من الإضرابات بفعل الاختفاء المتتالي لهذا النوع من السيارات السهلة الاختراق بمناطق عدة من ولاية جيجل بدليل أن سيارة “ اللوقان” التي سرقت بمنطقة المصيف هي ثاني سيارة من هذا النوع تختفي من هذه المنطقة تحديدا بعد اختفاء سيارة مماثلة أو بالأحرى من ذات الطراز قبل أقل من شهر من مكان لا يبعد كثيرا عن ذلك الذي نفذت به عملية نهاية الأسبوع . هذا وكانت عصابة “ اللوقان” قد تمكنت قبل أسابيع قليلة من الاستيلاء على سيارتين من نفس النوع بكل من بلديتي سيدي عبد العزيز والجمعة بني حبيبي (شرق عاصمة الولاية جيجل) قبل أن ترمي بوثائق أحدهما بمنطقة “ سيدي خليفة “ التابعة لولاية ميلة.

م. مسعود