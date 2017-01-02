هلاك شخص و جرح اثنين آخرين في حادثين بقالمة

شهد الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين ولايتي قالمة وعنابة، فجر الجمعة الماضي، حادث مرور مروع، إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين من نوع هيونداي تعمل على خط وهران عنابة بسيارة سياحية من نوع رونو كليو، الحادث خلف مقتل شخص و يتعلق الأمر بالضحية (ع،ب) البالغ من العمر 44 سنة كان على متن السيارة في عين المكان، حيث بقي و لشدة الصدمة محصوراً داخل السيارة، مصالح الحماية المدنية و فور سماعها بالخبر سارعت إلى مكان الحادث، أين تم إخراج جثة الضحية بواسطة أدوات القطع و التفكيك، قبل أن تنقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي. و في نفس السياق تدخلت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بالطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ولايتي قالمة و سوق أهراس، و بالضبط عند مدخل بلدية بلخير بعد وقوع حادث مرور خطير، تسبب فيه اصطدام سيارة سياحية بدراجة نارية من نوع فيسبا، مما أدى إلى إصابة سائق هذه الأخيرة و مرافقه البالغان من العمر 19 و 20 سنة على التوالي،حيث تم إسعاف الضحيتين في عين المكان قبل أن يتم نقلهما إلى مستشفى الحكيم عقبي لتلقي العلاج اللازم.