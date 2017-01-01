وفاة رجل اختناقا بالغاز داخل بيت بالشريعة في تبسة

لقي ليلة أمس، رجل في العقد السابع من العمر حتفه، إثر استنشاقه للغاز بعد تسرّبه ببيت في مدينة الشريعة بولاية تبسة، فيما نجت زوجته من موت محقّق أين نقلت على جناح السرعة إلى المستشفى لإسعافها، وبحسب المعطيات الأولية فقد تسبّب تسرّب للغاز من آلة منزلية بمنزل يقع مقره بطريق الضلعة، في اختناق شيخ حديث الزواج إلى حد الموت ويتعلق الأمر بالمسمى ‘’ ب.ن «، فيما جنبت الحادثة هلاك زوجته التي تعرضت هي الأخرى لاستنشاق الغاز وللإشارة فإن المتوفي متزوج وأب لطفل من امرأة ثانية، قبل أن تتوفاه المنية في هذه الحادثة بعد أيام من زيارته لمسقط رأسه بالشريعة، وكانت مصالح الأمن قد فتحت تحقيقا في الحادثة لمعرفة خلفياتها وأسبابها.

الحمزة سفيان