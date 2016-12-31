شاب يقتل آخر بسطيف





أقدم ابن شرطي سابق، صبيحة أمس، ساعتين قبل صلاة الجمعة على ارتكاب جريمة قتل بشعة أمام مسجد البدر بعين ولمان جنوب سطيف راح ضحيتها الشاب (تقي الدين. ح) ذو 26 سنة بعدما تلقى على حد مصادر متطابقة طعنتين الأولى على مستوى القلب والثانية على مستوى البطن من طرف القاتل البلغ 19 سنة. الضحية تم نقله مباشرة إلى المؤسسة الاستشفائية بوضياف محمد بالمدينة لتلقي الإسعافات غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة دقائق بعد وصوله متأثرا بجروحه الخطيرة. المتهم تم إلقاء القبض عليه مختبئا فوق سطح العمارة التي يقطن بها بحي الشرطة المتواجد بدوره بحي 300 مسكن، إذ حاول الفرار غير أن الشرطة قبضوا عليه وأودعوه رهن الحبس في انتظار التحقيق معه وتقديمه إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان. وقد علمنا أن سبب الشجار الذي أدى إلى القتل قد يكون أموالا بين الطرفين إذ علمنا أيضا أن الضحية عامل بمنطقة حاسي مسعود البترولية وكان يتأهب لمغادرة عين ولمان للالتحاق بعمله الذي تأخر عنه.

ف. س