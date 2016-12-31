مقتل شاب في حادث مرور بالمدخل الجنوبي لبلدية المحمل

لفظ يوم أمس شاب في منتصف الثلاثينات من العمر أنفاسه الأخيرة عقب حادث مرور أليم تعرض له بالمدخل الجنوبي لبلدية المحمل 5 كلم شرق مقر عاصمة الولاية خنشلة . وحسب مصدر من الحماية المدنية فإن الشاب كان بصدد قطع الطريق ليتفاجأ بسيارة من نوع بيجو 505 تسير بسرعة ، أين دهسته بالمكان مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وقد لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابة البليغة .مصالح الأمن بالمحمل فتحت تحقيقا في الحادث لكشف الأسباب الحقيقية التي أدت لوقوعه

عمران. ب