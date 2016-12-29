وفاة ستيني و إنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا عالقين بمنحدر صخري
29.12.2016
حاولت أول أمس مصالح الحماية المدنية إنقاذ ستيني بداخل محله الواقع وسط المدينة بحي بوجمعة سويداني لكن كل محاولاتها باءت بالفشل أين تلفظ أنفاسه الأخيرة المدعو « ح،م» البالغ من العمر 86 سنة بعين المكان بعد تعرضه لسكتة قلبية ليتم نقله مباشرة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بقسنطينة ، و في حادث منفصل تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ 3 أشخاص علقوا بمنحدر صخري بجبل شيخ زواوي بابان زياد و هذا بعد تخل مصالح الحماية المدنية التي تلقت إخطار بوجود ثلاثة أشخاص عالقين بمنحدر خطير ليتم إنقاذهم بصعوبة لخطورة الموقع .
ع.العبودي
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