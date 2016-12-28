20 سنة لـ «دركي» قتل شخصا بواسطة سكين بالقالة





أدانت صبيحة أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة المتهم «ج.ش» البالغ من العمر 23 سنة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار التي ذهب ضحيتها «ح.ع.ر» بعدما تلقى طعنة سكين في الجهة اليسرى من صدره ما أدى إلى وفاته متأثرا بجروحه الخطيرة.

وليد سبتي

تفاصيل الحادثة تعود إلى يوم 19 أكتوبر 2016، حين بلغت معلومات إلى مصالح أمن القالة جاء فيها أن شابا في العشرينات قام بطعن شخصا بواسطة سكين قبل أن يلوذ بالفرار، وبعد التحريات التي قامت بها عناصر الشرطة، تبين من خلال المواصفات المتحصل عليها أن الجاني «دركي» معروف بالمنطقة ويقطن بحي «جفال التركي» بالقالة أين تم القبض عليه راكبا في سيارة أجرة أثناء محاولته التنقل إلى مدينة عنابة، وعند تفتيش منزله عثرت مصالح الأمن على قميص له داخل آلة الغسيل وبه بقع من الدم الأمر الذي أكد تورط هذا الأخير بالجريمة الشنعاء التي هزت سكان ولاية الطارف، وعند الاستماع إلى أقوال الشهود، كشف المدعو «ب.أ» أنه كان يتجول مع «ح.ع.ر» ومرّا بالمتهم «ج.ش» الذي كان رفقة فتاة، مؤكدا أنه يعرفه سطحيا، وعندما ناداها الضحية باسم أمها، غضب المتهم كثيرا وقام بالتوجه نحو «ح.ع.ر» وهو يردد عبارات شتم وأشهر سكينا طعنه به مسببا له نزيفا حادا سقط على إثره أرضا قبل أن يغادر المتهم المكان تاركا إياه يتخبط في بركة من الدماء، ولقد صرحت الشاهدة «م.ب» أنها كانت بتاريخ الوقائع داخل سيارة أجرة في محطة المسافرين بالقالة بغرض الذهاب إلى مدينة عنابة عندما جاء شاب متوسط القامة والبنية يحمل حقيبة سفر بيده، طالبا من السائق الانطلاق دون أن ينتظر العدد المتبقي من الركاب، وأنه كان يجري اتصالات هاتفية خلال سيرهم حيث كان يخبر المتصلين بهم أنه متجه مرة إلى ولاية أدرار ومرة أخرى إلى وهران، فيما تحدث كذلك عن مصالح الدرك الوطني، وعند وصولهم إلى بلدية «بريحان» طلب من السائق أن يعيده إلى القالة أين تم إيقافه في حاجز أمني للشرطة قرب حديقة الحيوانات «البرابطية» ليتم اقتياده إلى مركز الأمن للتحقيق معه، و كشفت كذلك الشاهدة «ز.س» التي تعد خطيبة المتهم، أنها كانت رفقته حين مرّ عليهما «ح.ع.ر» وناداها باسم أمها، ما جعل «ج.ش» يدخل في مناوشات كلامية مع الضحية التي تعرفه سطحيا ما أفضى إلى وقوع شجار بينهما، مضيفة أنها تعودت رؤية خطيبها يحمل سكينا دائما معه، ونافية مشاهدتها للأداة القاتلة التي استعملها آنذاك في تنفيذ جريمته، وهو ما أكده المتهم الذي اعترف خلال جلسة الاستماع أنه استخدم سكينا كان بحوزته و قام فعلا بطعن الضحية الذي تشاجر معه بسبب مناداته لخطيبته باسم أمها ما دفع النيابة العامة تلتمس ضده عقوبة الإعدام، في حين أدانت المحكمة هذا «الدركي» بعقوبة «20 سنة» سجنا نافذا بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.