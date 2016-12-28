الحكم على ثلاثيني بـ 15 سنة حبسا بعدما تسبب في قطع يد شاب





جمال بوعكاز

حكمت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، مساء أمس الأول، حكما بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق شاب بتهمة الضرب والجرح العمدي الذي تسبب في قطع يد صديقه حيث منح الطبيب الشرعي الضحية عجز بشهرين، فيما التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق الجاني. حيثيات القضية تعود إلى 29 سبتمبر 2015 ،أين قام الشاب الذي يبلغ من العمر 32 سنة ببتر أحد الأعضاء متمثلة في يد صديقه عن طريق ضربه بسيف بوسط المدينة، و حسب ما دار في جلسة المحاكمة حيث أن الضحية «ح.م» 22 سنة، كان يأوي صديقه المتهم «م.ب» 32 سنة في منزله العائلي الواقع في أحد الشوارع الضيقة بين شارعي 19 جوان و العربي بن مهيدي و ذلك لسبعة أشهر متتالية، و يوم الواقعة قرر المتهم التوجه إلى مدينة ديدوش مراد، حيث طلب من الضحية مرافقته غير أن هذا الأخير اعتذر عن ذلك بسبب بعض الانشغالات، ذكر بأنه عند عودة المتهم مساء اتصل به هاتفيا و طلب منه فتح الباب و منحه ثمن أجرة سيارة الأجرة، غير أن الضحية و بمجرد فتحه للباب تفاجأ بالجاني يوجه إليه ضربة مباشرة إلى يده فقطعها بشكل فوري قبل أن يلوذ بالفرار، وبينما منح عجزا بـ 30 يوما للمتهم، الذي أكد في تصريحاته بأنه كان يدافع عن نفسه، بعد أن هاجمه الضحية، حكمت نفس الهيئة بـ 15 سنة نافذة.