عشريني ينشر صور قاصر عبر اليوتوب بباتنة





شوشان.ح

استقبلت مصلحة الاستعجالات بمستشفى نقاوس أمس الأول حالة حرجة لفتاة تبلغ من العمر 16 سنة، بعد تناولها كمية من الدواء الخاص بوالدتها رغبة منها في الانتحار، قبل أن يتم اكتشاف أمرها ونقلها على جناح السرعة إلى مستشفى نقاوس لإنقاذ حياتها، هذا وترجع أسباب إقدامها على محاولة وضع حد لحياتها، إلى عشريني قام بنشر صور خليعة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «يوتوب» ومشاهدتها من طرف مستعمليه، وحسب معلومات فإن الضحية رفضت الرضوخ لمطلب المتهم وقام بتهديدها ونشر صورها، ما دفع بعائلتها رفع شكوى ضد الشاب، الذي تم توقيفه من طرف مصالح الأمن بدائرة نقاوس، حيث تم فتح تحقيق معه، قبل تحويله إلى الجهات القضائية، وعند المثول الفوري صدر في حقه حكم عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم كتعويض للضرر المعنوي الذي ألحقه بالضحية، وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة هذه تعد الثانية من نوعها بولاية باتنة، بعد أن قام دركي ينحدر من ولاية تيارت بنشر صور قاصر أخرى من بلدية تالخمت عبر اليوتوب، وهي التصرفات التي أبدى من خلالها مواطنون امتعاضهم كونها تمس بقصر.`