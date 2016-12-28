7 سنوات حبسا نافذة لمتربص يبيع المخدرات للتلاميذ بالثانويات

التمست ممثلة الحق العام بمحكمة الجنح بمجلس قضاء تيزي وزو خلال صبيحة نهار أول أمس تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة في حق متربص متهم بحيازة المخدرات قصد البيع الأفعال المنصوص و المعاقب عليها في قانون العقوبات . وقائع القضية التي توبع من أجلها المتهم تعود إلى سنة 2014 عندما تم إلقاء القبض على المتهم عندما توجه إلى إحدى الثانويات من أجل تسليم قطعة من المخدرات إلى تلميذ يدرس في هذه المؤسسة التربوية مقابل 100 دج . و خلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة المتهم اعترف بكل الوقائع المنسوبة إليه مصرحا بأن هذه القطعة تم العثور عليها بالقرب من مدخل الثانوية و أمام وكيل الجمهورية صرح بأنه قام ببيعها لقاصر يدرس في هذه المؤسسة.

خليل سعاد