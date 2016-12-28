توقيف مسبوق قضائيا يروج للمخدرات ووضع فتاة تحت الرقابة القضائية بباتنة

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثاني عشر بأمن ولاية باتنة مؤخرا من توقيف مسبوق قضائيا، يبلغ من العمر 36 سنة، بعد معلومات تلقتها ذات المصالح تفيد بترويجه للمخدرات والمؤثرات العقلية في أوساط الشباب بحي بوعقال 03 بمدينة باتنة، متخذا من مسكن والده مكانا لإخفائه، حيث وخلال تفتيش المسكن بناء على إذن بالتفتيش كانت النتيجة ايجابية وتم العثور على كمية من المخدرات (كيف معالج) عبارة عن 03 صفائح بلغ وزنها 293 غراما، ومواصلة للتحقيق تم تفتيش مسكن شخص آخر يبلغ من العمر 29 سنة في حالة فرار، مسبوق قضائيا، أين تم العثور على فتاة داخل المسكن، كما تم العثور على مشطين بهما 16 قرصا دواء OLEX مصنف كمؤثرات عقلية بعد استكمال إجراءات التحقيق تم انجاز ملف إجراءات جزائية، وتقديم الأطراف أمام النيابة المحلية ثم إحالتهما أمام قاضي التحقيق الذي أصدر أمر إيداع للمتهم الأول، فيما أصدر في حق الفتاة أمر بالوضع تحت الرقابة القضائية عن تهمة عدم التبليغ، فيما يبقى المتهم الثالث في حالة فرار. شوشان.ح