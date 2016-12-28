الأمن يفكك شبكة إجرامية بحي بومرزق

في إطار محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الثالث عشر بأمن ولاية قسنطينة من تفكيك جمعية أشرار تتكون من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 46 و56 سنة، عن قضية تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعماله في محررات إدارية ورسمية، وضع مركبة للسير بوثائق مزورة وانتحال هوية وهمية، حيازة المؤثرات العقلية لغرض الترويج. القضية تعود إلى تسجيل ذات المصلحة قضية حادث مرور مادي وجسماني متبوع بجنحة الفرار تسبب فيه سائق مركبة من نوع «أودي« رمادية اللون وراح ضحيته شخصان، ليقوم بتركها مهملة في عين المكان والفرار، على الفور ثم التنقل إلى عين المكان وتحويل المركبة محل الحادث إلى المصلحة، خلال التحقيق اتضح أن المركبة محل الحادث مزورة و سائقها مجهول الهوية و البطاقة الرمادية مسجلة بهوية وهمية، التحريات المعمقة و المكثفة و بالاستعانة بالدلائل العلمية تم تحديد هوية المشتبه فيه مرتكب الحادث، الذي تم توقيفه على مستوى وسط المدينة و بعد تفتيش محل إقامته تم حجز 1200 قرص من نوع ديباكين، التحقيق المفتوح قاد إلى تحديد هوية شريكين للمعني واللذان تم توقيفهما على مستوى حي بومرزوق و على مستوى وسط المدينة مع حجز مركبة ثانية دون وثائق من نوع «مرسيدس« رمادية، بعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية تم تقديم المعنيين أمام السيد وكيل الجمهورية.

جمال بوعكاز