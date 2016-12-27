الدرك يحجز تحفا أثرية و نقود تعود للعهدين الروماني و الفاطمي

أيمن. ر

استطاع أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف ،خلال عمليتين متفرقتين ،أن يوقف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و52 سنـة ،بتهمة حيازة والمتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية وعدم التصريح بالمكتشفات الفجائية .وحسب مصالح الدرك فإن العملية الأولى تمكن من خلالها أفراد فصيلة الأبحاث بسطيف من توقيف 03 أشخاص وحجز خاتم مصنوع من مادة النحاس، و عملة قديمة رومانية مصنوعة من مادة البرونز و آنية من الفخار المحلي يعودان إلى الفترة الرومانية، 02 قطع نقدية عملة الخلافة الفاطمية»درهم فضي» مصنوع من مادة الفضة يعود إلى الفترة الفاطمية، 05 قطع من حجارة معدنية من مادة الحجر المعدني و تحفة حجرية تعود فترتها إلى العصور جيولوجية، و 04 صور فوتوغرافية لتمثال يعود إلى الحقبة الرمانية، العملية تمت بناء على ورود معلومات مفادها وجود شبكة تقوم ببيع قطع أثرية ،وعلى إثرها تم وضع خطة محكمة للإطاحة بهم حيث وبعد استغلال للمعلومات المتحصل عليها ،تبين بأن هناك شخصين متواجدين ببلدية مزلوق يحوزان على قطع أثرية أين تم استدراج المشتبه فيهما ليتم توقيفهما ببلدية مزلوق ويتعلق الأمر بالمسمى (ه.أ) حيث أكد بأن هذه القطع الأثرية عثر عليها أثناء قيام عمال المقاولة بعملية الحفر بواسطة جرافة على مستوى قرية أولاد قاسم. أما العملية الثانية فتمكن من خلالها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقلال ،من توقيف المسمى (ر.ك) وحجز تمثالين ، الأول على شكل مقاتل روماني بدون سيف واقفا على قاعدة مصنوعة من معدن النحاس نحتت بطريقة مستوحاة من الفنون الإغريقية والرمانية ،حيث تم العثور عليها بعد تفتيش منزله .و بعد استكمال التحقيقات تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف ، الذي أمر بإيداعهم الحبس بتهمة تكوين جمعية أشرار، و الحيازة والمتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية وعدم التصريح بالمكتشفات الفجائية.