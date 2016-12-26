مواطنون يلقون القبض على مخربي سيارة بعد الاعتداء على صاحبها

في سابقة هي الأولى من نوعها، لاقت استحسانا كبيرا لدى سكان مدينة باتنة، ألقى مواطنون القبض على شابين وتسليمهما لمصالح الأمن، وذلك بعد أن قام المتهمان بتخريب سيارة أحد المواطنين الذي قام بركنها بأحد شوارع حي شيخي، أين عثر عليهما يقومان بفعلتهما، وفور مشاهدته لاذوا بالفرار، وفي محاولة منه اللحاق بهما أخرجا في وجهه سلاحا أبيضا موجهين له عدة طعنات وإصابات على مستوى أنحاء كثير من الجسم، بعد مطاردة بوليسية استمرت إلى غاية مخرج مدينة باتنة، وهو الأمر الذي لفت انتباه عدد من المواطنين الذين تدخلوا لمساندة الضحية، حيث تم توقيف المتورطين وتسليمهما لمصالح الأمن، التي فتحت تحقيقا في الحادثة، هذه الأخيرة التي لاقت استحسان سكان مدينة باتنة، للحد من مختلف الجرائم، التي باتت تنفذ أمام مرأى العشرات دون أن يحركوا ساكنا خوفا على أنفسهم من الإقحام في مختلف هذه الاعتداءات.

شوشان.ح