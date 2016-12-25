ثلاث سنوات سجنا لشخص قام باغتصاب مريضة عقليا بعنابة

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سلطت نهاية الأسبوع الماضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة عقوبة ثلاثة سنوات سجنا ضد المتهم «ص.ك» البالغ من العمر 32 سنة لارتكابه جناية هتك العرض التي راحت ضحيتها المسماة «ك.ه» البالغة من العمر 31 سنة

وليد.س

حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 25 سبتمبر من سنة 2011، عندما تقدمت الضحية بشكوى إلى مصالح أمن بلدية سيدي عمار، تفيد أنها تعرفت على المتهم «ص.ك»، الذي يعدّ جار عمتها «ك.ف» والتي كانت تقيم عندها، وبتاريخ 28 سبتمبر من نفس السنة، كانت في محطة الحافلات وهددها بالسكين ليجبرها على مرافقته لكنها رفضت، فرشها بالغاز المسيل للدموع لتفقد هذه الأخيرة وعيها، قبل أن تستفيق وتجد ثيابها ممزقة وعلى جسمها جروح تدل على أنها قد تعرضت لاعتداء جنسي من طرف المتهم، وعند سماع الضحية، ذكرت كذلك أن «ص.ك» قام بأخذ هاتفها النقال ومبلغ من المال كان بحوزتها، إضافة إلى أنه إعترض سبيلها عندما كانت بصدد التنقل إلى المستشفى واعتدى عليها بالضرب لمنعها من ذلك، لتضيف أن المتهم منذ ذلك الوقت بقي يعتدي عليها جنسيا وكان آخر اعتداء تعرضت له من طرفه يوم 2011.07.28 مستغلا بذلك مرضها.وأثناء سماع المتهم «ص.ك» صرح هو الآخر للشرطة، أنه يعرف الضحية «ك.ه» التي كانت تربطه معها علاقة غرامية دامت لحوالي ستة أشهر، وأنه في سنة 2010 كان رفقتها بالحافلة وأخبرها أنه قام بخطبة فتاة أخرى، فتشاجرت معه الضحية وعندما توقفت الحافلة نزل معها وضربها فأوقفته الشرطة واقتادوهما إلى مركز الأمن ثم أطلقوا سراحه، نافيا بدوره الاعتداء الجنسي الذي صرحت به الضحية وأنكر التهمة المنسوبة إليه تماما، هذا ومن جهة أخرى فقد كشفت عمة الضحية «ك.ف»، أنها كانت تجهل المرض العقلي الذي تعاني منه ابنة أخيها، لتؤكد أنها حضرت إلى منزلها يوما وهي مصابة بالضرب على مستوى عينها، وعندما سألتها ردت عليها بأن أباها هو الذي قام بضربها، كما تعرضت للاعتداء بالضرب مرة أخرى وأجابتها عند سؤالها لها عن سبب الجروح بأنها تعرضت للاعتداء بالضرب والسرقة، وهي لا تعلم نهائيا بشأن علاقتها بالمتهم، وحسب التحريات من طرف الجهات المعنية، يستفاد من ملف القضية أن الضحية «ك.ه» تعرضت للضرب عدة مرات وبشهادة عمتها التي لاحظت آثار الاعتداء على جسدها عدة مرات، كما اتضح من الفحص الطبي تعرض الضحية للاعتداء الجنسي، واتضح بأنها ليست سليمة المدارك العقلية، وكان المتهم يعتدي عليها جنسيا رغما عنها وبدون رضاها، وعليه وبعد جلسة المداولات وبعد سماع جميع الأطراف، أدانت المحكمة المتهم بثلاث سنوات سجنا رغم إنكاره التهمة المنسوبة إليه.