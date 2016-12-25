انحراف شاحنة يتسبب في غلق طريق الكورنيش

م. مسعود

تسبب حادث انحراف شاحنة من الوزن الثقيل على مستوى منطقة الكهوف العجيبة بالطريق الوطني رقم 43 الذي يربط ولايتي جيجل وبجاية صبيحة أمس في انقطاع الحركة على مستوى طريق الكورنيش الذي تكثر فيه الحوادث في مثل هذا التوقيت من السنة نظرا لتساقط الأمطار وكذا كثرة المنعرجات به .وحسب المعلومات المستقاة من عين المكان فان شاحنة مخصصة لنقل الإسمنت انحرفت عن مسارها بالقرب من منطقة الكهوف العجيبة قبل أن تصطدم بالجدار المحاذي لعرض الطريق متسببة في غلق هذا الأخير بالكامل ومن ثم توقيف حركة المرور ما حتم تدخل عناصر الدرك من أجل إعادة تنظيم حركة المرور في الاتجاهين.وكذا إبعاد الشاحنة المنحرفة عن مسار الطريق ، وأكد شهود عيان بأن الحادث كان من الممكن أن يسفر عن خسائر جسيمة لو هوت الشاحنة في عرض البحر مثلما حدث مع العديد من المركبات التي انحرفت عن مسارها بهذا الطريق والتي كان مصير أغلب سائقها الموت نظرا لوعورة المنطقة وخطورة المكان الذي تجد الشاحنات الكبيرة صعوبة كبيرة في عبوره خاصة في الأيام الماطرة .وفي سياق متصل بحوادث المرور سجلت مصالح الحماية المدنية بجيجل عدة حوادث مرور خطيرة خلال 72 ساعة الماضية ومنها انحراف حافلة على مستوى الطريق الوطني رقم 77 وتحديدا بمنطقة حراثن ، وقد أسفر هذا الحادث عن موجة ذعر كبيرة وسط ركاب الحافلة التي تعمل على خط الأمير / جيجل ، ناهيك عن تسجيل بعض الإصابات الطفيفة وسط الركاب الذين استدعت إصابات بعضهم إخضاعهم للعلاج