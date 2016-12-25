تفكيك عصابة مخدرات تنشط بميناء بوالديس

م. مسعود

نجحت مصالح الشرطة في تفكيك عصابة مخدرات يقودها شخصين والتي كانت تنشط على مستوى ميناء بوالديس للصيد والنزهة بالواجهة البحرية لعاصمة ولاية جيجل .وجاءت عملية تفكيك هذه العصابة التي كانت تروّج المخدرات وكذا الحبوب المهلوسة على مستوى الواجهة البحرية لجيجل وتحديدا على مستوى محيط ميناء الصيد والنزهة المعروف باسم ميناء بوالديس حيث كان عناصر العصابة يستغلون هذا الأخير كنقطة التقاء وترويج لمختلف أنواع الممنوعات مستغلين الموقع الخاص لهذا الأخير وتقاطر فئات خاصة من الشبان عليه لقضاء الوقت وحتى لممارسة هواية الصيد ، بعد معلومات دقيقة تحصل عليها عناصر الشرطة بخصوص تحركات العقلين المدبرين لهذه العصابة والذي أفضى إلى توقيف المعنيين وهما في حالة تلبس .وعلاوة على توقيف أهم عنصرين في العصابة المذكورة واللذين قدما للمحاكمة فقد تم استرجاع كميات من المخدرات وكذا الحبوب المهلوسة ، إضافة إلى أسلحة بيضاء كانت بحوزة العنصرين الموقوفين .وتزامنت هذه العملية مع توقيف ثلاثة أشخاص بوسط المدينة بعدما حاولوا اختطاف أربعيني على متن الصندوق الخلفي لسيارة سياحية كان المعنيون على متنها بغرض تسوية دين قديم معه وهي العملية التي انفردت « آخر ساعة» بالتطرق إلى كل تفاصيلها في عدد أمس السبت.