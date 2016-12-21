العثور على جثة امرأة في عقدها السابع

قامت مصالح الحماية المدنية بعين البيضاء ولاية أم البواقي بنقل جثة امرأة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي قصد إخضاعها لمعاينة الطبيب الشرعي بهدف تحديد ملابسات الوفاة خاصة وأن المرحومة المسماة (ب.م) 75 سنة عثر عليها متوفية بالمكان المسمى غابة الزعارير طريق مسكيانة بلدية ودائرة عين البيضاء مما يترك كل الفرضيات قائمة في انتظار تنسيق عمليات التحقيق التي باشرتها مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا وتقرير الطبيب الشرعي للوصول إلى أسباب الوفاة .

أحمد زهار