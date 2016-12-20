لعب معهم “الغمّيضة” قبل أن يعتدي عليهما جنسيا



صورة من الأرشيف

وليد.س

أدانت صبيحة أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة حكم 3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم “م.ع” لارتكابه جناية الفعل المخل بالحياء ضد القاصرتين “ك.د” و “م.م”، تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم 19 أفريل من السنة الماضية، حين تقدم والد الضحية “م.م” أمام مصلحة أمن ولاية “عنابة” بغرض رفع شكوى ضد مجهول مفادها أنه في أوائل شهر فيفري من نفس العام قام شخص كان يقود سيارة من نوع “داسيا لوقان” باستدراج ابنته البالغة من العمر 10 سنوات إلى مدخل العمارة حيث بدأ يتلمسها من جسدها إلاّ أن هذه الأخيرة تمكنت من الهروب والتخفي وراء السيارات، وأنه فور سماعه بالواقعة وخروجه من المنزل شاهد الفاعل يلوذ بالفرار غير أنه تمكن من رصد رقم تسجيل السيارة التي كان يقودها، وفي نفس الوقت تقدم والد الضحية الثانية “ك.د” ، أمام نفس المصلحة ، وأبلغ عناصر الأمن بأن ابنته البالغة من العمر 10 سنوات كذلك قد تعرضت لنفس الفعل من طرف مجهول حيث تبين أنه ذات الشخص الذي قام باستدراج الطفلة الأولى،ولقد صرحت الضحية “ك.د” أمام هيئة المحكمة أنه بتاريخ الوقائع كانت بصدد اللعب برفقة صديقاتها، قبل أن يقترب منهن المتهم محاولا اللعب معهن لعبة “الغميضة” ثم أجرى عملية القرعة ووقع عليها الدور فأغمضت عيناها واختفت صديقاتها عنها ليقترب منها المتهم وقام بتلمسها من أنحاء جسمها ثم دفعها من الخلف باستعمال أعضائه التناسلية مخاطبا إياها بعبارة “ابقي معي إلى غاية الانتهاء” ، وأنها كتمت سرها إلى حين تم الإمساك بالمتهم، ومن جهة ثانية فقد تم سماع أقوال الضحية الثانية “م.م” التي كشفت هي الأخرى أنه منذ حوالي شهرين قام المتهم باستدراجها إلى مدخل العمارة وشرع في ملامستها من جميع أنحاء جسمها، وأنها تمكنت من الهروب والتخفي وراء السيارات تم أخبرت والدها الذي تنقل إلى مصالح الأمن فور وقوع الحادثة، مضيفة أنها تعرفت على الشخص الذي اعتدى عليها عندما ذهبت إلى منزل صديقتها ورأته في الشارع حيث أخبرت والدها عنه بأنه متواجد آنذاك بالحي، وبخروج والدها لاذ بالفرار على متن سيارة من نوع “رونو سمبول” ، وعند الاستماع إلى المتهم “م.ع” أنكر هذا الأخير التهمة المنسوبة إليه وصرح أنه بتاريخ الوقائع كان على متن سيارته ووجد الضحية، برفقة صديقاتها فبقي يلعب معهن بحسن نية ولم يعتدي عليهن جنسيا، مضيفا أنه أمسك بها من يدها ولم يكن ذلك بدافع رغبته الجنسية. وعليه التمست النيابة العامة عقوبة “10 سنوات” سجنا نافذا في حين نطقت المحكمة بـ “3 سنوات” سجنا نافذا في حق المتهم “م.ع”.