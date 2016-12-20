البراءة للمتهم في قضية حرق محصول رب عمله

برأت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، المتهم “ع.ص” المتورط في قضية حرق محصول زراعي للضحية “ت.م” بعد أن تقدم هذا الأخير أمام الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الباردة بتاريخ 2015/04/05إرادة منه رفع شكوى ضد المتهم “ع.ص” الذي قام بحرق محصوله الزراعي، مؤكدا أن الوقائع تعود إلى تاريخ 2015/02/17على حوالي الساعة الثالثة صباحا، حين اتصل به أحد الأشخاص، وكان حينها متوجها إلى السوق وأخبره أن هناك حريقا نشب على مستوى الأرض التابعة له، ليتجه على الفور إلى المكان ذاته أين وجد أن التبن الموضوع بوسط الأرض قد احترق عن آخره، ولم يعتقد ساعتها أن الحريق كان بفعل فاعل لذلك لم يقدم شكوى بالموضوع، إلى غاية سماعه من أحد الأشخاص بعد مرور مدة من الزمن أنه كان جالسا مع المتهم الذي أخبره بأنه سيقوم بحرق محصول التبن نتيجة عدم دفع الأجرة الخاصة به كونه كان يعمل لديه، ولقد صرح الضحية أثناء سماعه بأن الحريق قد التهم أكوام التبن التي تقدر بـ« 300 بوطة” علما بأن المزرعة بها شخص يحرسها، وهو الأمر الذي أنكره المتهم “ع.ص” الذي نفى التهمة المنسوبة إليه وكشف أنه فعلا كان يعمل عند “ت.م” في تربية الدواجن وذلك منذ سنة قبل أن يتوقف عن العمل عنده، مضيفا أنه مازال دائنا له بمبلغ قدرة 5000 دج ولم يأخذه إلى غاية الساعة، ليأتي ويضيف بأنه لم يسبق له وأن هدد الضحية على أنه سوف يقوم بحرق المحصول من التبن، كما كشف في ذات السياق أنه يقيم ببلدية عين الباردة والتي تبعد عن منطقة دوار الخرابشة بحوالي 20 كلم، ومنذ توقفه عن العمل مع الضحية لم ينتقل إلى تلك المنطقة نهائيا، وعليه وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف التي لها علاقة بالقضية ، التمست النيابة العامة حكم 10 سنوات سجنا نافذا على المتهم “ع.ص” في حين برأت المحكمة هذا الأخير من التهمة المنسوبة إليه.

وليد سبتي