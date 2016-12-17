إنقاذ أم ورضيعها من موت محقق بعد استنشاقهما لغازات سامة

م. مسعود

تمكن أعوان الحماية المدنية من انقاذ امرأة في الخامسة والعشرين ورضيعها الذي لم يتجاوز سنه العام الواحد من موت محقق بعد تعرضهما للاختناق داخل منزلهما العائلي الكائن بحي الشمايم وسط مدينة جيجل .وعلم من مصادر محلية بأن الضحيتين تعرضا للاختناق داخل بيتهما العائلي بعد استنشاقهما للغازات المحترقة المتسربة من مدفأة البيت وذلك ليلة الخميس الى الجمعة مما تسبب في اختناق الأم العشرينية ورضيعها الذي كان يستعد لإطفاء شمعته الأولى ، وعلم من ذات المصادر بأن مصالح الإسعاف تدخلت فور ابلاغها بالحادث لنقل الضحيتين إلى مستشفى الصديق بن يحيى بعاصمة الولاية أين استفادا من الإسعافات الضرورية وتمكنا حسب آخر الأخبار من تجاوز مرحلة الخطر، علما وأن هذه الحادثة وقعت بالتزامن مع الحملة التي باشرتها مصالح مؤسسة سونلغاز لتحسيس الجواجلة بمخاطر الغاز خلال فصل الشتاء أين يتزايد استعمال مختلف أجهزة التدفئة التي تشتغل بغاز المدينة وحتى غاز البوتان من أجل الاحتماء من البرد القارس .وغير بعيد عن عاصمة الولاية جيجل وتحديدا بمدينة الطاهير المجاورة تدخلت مصالح الحماية المدنية المجهزة بوسائل الإطفاء لإخماد حريق مهول شب على مستوى أحد المحلات التجارية بحي 800 مسكن، وحسب مصادر « آخر ساعة» فان الحريق أتى على أغلب تجهيزات المحل المخصص لبيع المواد الغذائية، كما كاد أن يتسبب في التهام محلات أخرى مجاورة لولا إخماده السريع من قبل رجال الإطفاء، كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الحريق الذي يعد الثالث من نوعه داخل المحال التجارية بإقليم ولاية جيجل في ظرف أسبوع واحد فقط. وتسبب كذلك في إصابة كهل في العقد الخامس بحروق من مختلف الدرجات ويتعلق الأمر بصاحب المحل المحترق الذي حاول السيطرة على الحريق قبل وصول رجال الإطفاء إلى عين المكان .