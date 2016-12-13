فتاة تنجو من الموت بعد سقوطها من الطابق الرابع لعمارة

نجت مساء أول أمس فتاة تبلغ من العمر 15 سنة من الموت بعد سقوطها من الطابق الرابع لعمارة سكنية بحي واد الفرشة ببلدية عنابة. ما أسفر عن إصابتها بآلام في الحوض والعمود الفقري. تفاصيل الحادثة استنادا إلى ما نقلته مصالح الحماية المدنية بعنابة لآخر ساعة أنها تدخلت أول أمس في حدود الساعة الثامنة مساء لإسعاف فتاة تبلغ من العمر 15 سنة سقطت من الطابق الرابع لعمارة سكنية بحي واد الفرشة ما أدى لإصابتها بآلام في الحوض والعمود الفقري حيث قدمت لها الإسعافات الأولية في عين المكان ثم نقلت إلى استعجالات ابن رشد لتلقي العلاج اللازم. من جهتها مصالح الأمن المختصة إقليميا كانت حاضرة بعين المكان حيث فتحت تحقيقا في الحادثة لمعرفة ملابساتها والأسباب المؤدية إليها.

م.ب