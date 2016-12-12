برج بوعريريج
توقيف شخصين أحدهما سرق شقيقته وتقاسم مع شريكه ثمن بيعها
11.12.2016
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة برج زمورة من توقيف شخصين في العقد الثاني من العمر بتهمة السرقة و المشاركة في السرقة تحت طائلة التهديد و الابتزاز و إخفاء أشياء مسروقة وتمت العملية بعد بلاغ من أخ الضحية في سن 35 التي تعرضت لفعل السرقة أين استهدف الفاعل قلادتها (سلسلة) من المعدن الأصفر، من طرف شقيقه و عليه فتحت الضبطية القضائية تحقيقا والذي أفضى أن المشتبه به قام بسرقة قلادة أخته منذ حوالي عشرون يوما مضت ، حيث توجهت إلى منزل والدها المرحوم قصد المكوث هناك بعض الوقت ، و بينما كانت متواجدة في المنزل بأحد الغرف رفقة أبنائها الصغار بعدها توجهت للغرفة الأخرى لمشاهدة التلفاز رفقة والدتها ، حينها تركت المشتبه به رفقة أبنائها بينما هي تتفرج رفقة والدتها بالغرفة قام شقيقها باختلاق حيلة لأولادها ، أين طلب منهم وقتها تغطية رؤوسهم بواسطة لحاف فقاموا بتلبية طلبه ، فتوجه إلى محفظتها الخاصة و قام بأخذ السلسلة الذهبية التي كانت مخبأة هناك ، بعدها اتصل بشريكه ليقوم ببيعها و اقتسام ثمنها أين تم توقيفهما وتقديمهما أما السيد وكيل الجمهورية، الذي بدوره أجل النظر في القضية فيما استفاد المتهمين من استدعاء مباشر .
ع.موسى
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