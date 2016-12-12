توقيف شخصين أحدهما سرق شقيقته وتقاسم مع شريكه ثمن بيعها

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة برج زمورة من توقيف شخصين في العقد الثاني من العمر بتهمة السرقة و المشاركة في السرقة تحت طائلة التهديد و الابتزاز و إخفاء أشياء مسروقة وتمت العملية بعد بلاغ من أخ الضحية في سن 35 التي تعرضت لفعل السرقة أين استهدف الفاعل قلادتها (سلسلة) من المعدن الأصفر، من طرف شقيقه و عليه فتحت الضبطية القضائية تحقيقا والذي أفضى أن المشتبه به قام بسرقة قلادة أخته منذ حوالي عشرون يوما مضت ، حيث توجهت إلى منزل والدها المرحوم قصد المكوث هناك بعض الوقت ، و بينما كانت متواجدة في المنزل بأحد الغرف رفقة أبنائها الصغار بعدها توجهت للغرفة الأخرى لمشاهدة التلفاز رفقة والدتها ، حينها تركت المشتبه به رفقة أبنائها بينما هي تتفرج رفقة والدتها بالغرفة قام شقيقها باختلاق حيلة لأولادها ، أين طلب منهم وقتها تغطية رؤوسهم بواسطة لحاف فقاموا بتلبية طلبه ، فتوجه إلى محفظتها الخاصة و قام بأخذ السلسلة الذهبية التي كانت مخبأة هناك ، بعدها اتصل بشريكه ليقوم ببيعها و اقتسام ثمنها أين تم توقيفهما وتقديمهما أما السيد وكيل الجمهورية، الذي بدوره أجل النظر في القضية فيما استفاد المتهمين من استدعاء مباشر .

ع.موسى