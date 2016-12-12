«فرودار»يقتل زوجته ذبحا في حي جمعة حسين الفوضوي بالبوني





عادل أمين

اهتز حي جمعة حسين الفوضوي ببلدية البوني بولاية عنابة صبيحة أمس على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها امرأة تدعى « ب ف» تبلغ من العمر 29 سنة والتي تعرضت إلى عملية طعن على مستوى الرقبة والبطن.وحسب مصادرنا فإن الجريمة تعود إلى الساعة الثانية و30 دقيقة من فجر أمس الأحد لما تقدم الجاني البالغ من العمر 43 سنة إلى مقر أمن الدائرة وأعلن عن طعنه لزوجته التي هي أم لطفلين لأسباب لا تزال مجهولة وعلى الفور سارع عناصر المناوبة إلى موقع الجريمة بحي جمعة حسين الفوضوي وعند الدخول إلى المنزل تم العثور على الضحية جثة هامدة تسبح في بركة من الدماء حيث أظهرت المعاينة الأولية أنها تعرضت إلى طعنة قوية على مستوى الرقبة وأخرى على ناحية البطن ليتم إبلاغ مصالح الحماية المدنية بالواقعة والتي بدورها سارعت إلى مسرح الجريمة وقامت بنقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بابن رشد من جهتها قام عناصر الأمن بتوقيف الجاني الذي يعمل «فرودار» وتحويله للتحقيق في انتظار الكشف عن ملابسات الجريمة الثانية من نوعها منذ أيام قليلة. والجدير بالإشارة أن هذه الجريمة الثانية من نوعها بعد جريمة القتل بشعة راحت ضحيتها امرأة في العقد الرابع من العمر بحي بوخضرة بعد أن تلقت ضربة بمطرقة من قبل شخص أسقطتها أرضا تسبح في بركة من دمائها قبل أن يتفطن الجيران ويبلّغوا الشرطة التي سارعت إلى عين المكان فيما حاول الجاني الفرار قبل القبض عليه من قبل أعوان الشرطة بالمنطقة الغابية بذات الحي.