أربع سنوات لشاب حاول قتل جاره بتمالوس





أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة شابا بجناية محاولة القتل لتحكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذا.

حياة بودينار

الجريمة وقعت شهر رمضان بقرية بورطل في بلدية تمالوس ، حيث التقى المتهم بالضحية في المقهى بعد الإفطار، فقام بإلقاء التحية عليه لكن الضحية رفض الرد على تحيته، ما أثار غضب المتهم و اعتبر سلوك الضحية استفزازيا وانقاصا من قيمته أمام الناس، ليضربه برأسه على مستوى الجبهة، ثم أخرج سكينا من جيبه، و قام بتوجيه طعنتين له في الظهر، مسببا له جروحا استدعت نقله إلى المستشفى، أين أجريت له عملية جراحية ، قبل أن يحصل على شهادة عجز من الطبيب الشرعي لمدة 35 يوما. وأكدت الخبرة الطبية بأن الطعنات التي تعرض لها الضحية كانت عميقة و خطيرة على حياته وخلال جلسة المحاكمة برر المتهم فعلته بتعدي الضحية عليه لفظا و سبه بألفاظ جارحة ما دفعه للرد على الاهانة، ليعتبر ممثل الحق العام أنه مهما كان فعل الضحية فردة الفعل من المتهم يجب أن لا تكون محاولة ازهاق روحه لأن الروح ملك لله يأخذها متى يشاء و ليس من حق أي شخص أن يسلب انسانا آخر حياته لأي سبب ليلتمس سجن المتهم 20 سنة سجنا نافذا، وبعد المداولة القانونية نطقت هيئة المحكمة بالحكم السالف الذكر.حياته