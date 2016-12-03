فتاة تضع حدا لحياتها شنقا ببلدية بوحمامة

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أقدمت صباح أمس الأول فتاة في العشرينيات من العمر على الانتحار شنقا داخل غرفتها بالمنزل العائلي ببلدية بوحمامة 55 كلم غرب مقر عاصمة الولاية خنشلة لأسباب لا تزال غامضة وحسب مصدر يومية آخر ساعة فقد تم العثور على جثة الضحية داخل مسكنها من طرف أفراد العائلة بحيث عثروا على قطعة حبلب رقبتها ليسارع أفراد العائلة لإبلاغ الحماية المدنية التي تدخلت بالمكان وقامت بنقل الجثة إلى المستشفى في حين باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات هذه الحادثة التي كان وقعها كبيرا على أفراد عائلة الضحية التي حسب المصدر تعاني من بعض الاضطرابات النفسية للعلم فإن حوادث الانتحار خلال سنة 2016 هي الأعلى خلال العشر سنوات الأخيرة بولاية خنشلة .