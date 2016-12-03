خنشلة

فتاة تضع حدا لحياتها شنقا ببلدية بوحمامة

02.12.2016

 


صورة من الأرشيف

أقدمت صباح أمس الأول فتاة في العشرينيات من العمر على الانتحار شنقا داخل غرفتها بالمنزل العائلي ببلدية بوحمامة 55 كلم غرب مقر عاصمة الولاية خنشلة لأسباب لا تزال غامضة وحسب مصدر يومية آخر ساعة فقد تم العثور على جثة الضحية داخل مسكنها من طرف أفراد العائلة بحيث عثروا على  قطعة حبلب رقبتها ليسارع أفراد العائلة لإبلاغ الحماية المدنية التي تدخلت بالمكان وقامت بنقل الجثة إلى المستشفى في حين باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات هذه الحادثة التي كان وقعها كبيرا على أفراد عائلة الضحية التي حسب المصدر تعاني من بعض الاضطرابات النفسية للعلم فإن حوادث الانتحار خلال سنة 2016 هي الأعلى خلال العشر سنوات الأخيرة بولاية خنشلة .                

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