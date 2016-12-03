وفاة تلميذة في المتوسط في ظروف غامضة بسيدي عبد العزيز

م. مسعود

وأكدت مصادر موثوقة “ لآخر ساعة “ بأن الضحية التي تدرس في السنة الثالثة متوسط والتي لا يتجاوز سنها (16) سنة أصيبت على حين غرة بأعراض مرضية مفاجئة وذلك أمسية الأربعاء غير أن عائلتها ظنت بأن الأمر عادي ولا يعدو أن يكون مجرد نوبة زكام عابرة ، غير أن وضعية الضحية سرعان ما ساءت بشكل سريع لتسقط مغشيا عليها وسط بيتها العائلي ، ولم تقدر عائلة التلميذة حتى على إفادتها بالإسعافات الأولية لتلفظ أنفاسها الأخيرة بعد فترة وجيزة من الحادث الذي أثار ذهول وحيرة كل من سمع بها .وتحدثت بعض المصادر عن إمكانية تعرض الضحية لتسمم غذائي وهي الفرضية التي رجحتها أغلب المصادر في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي سيكشف عن خلفيات الوفاة وتبيان حقيقة مايقال عن حالة التسمم التي قد تكون السبب الرئيسي للوفاة .وفي سياق متصل بملف التسممات التي تضرب شرقا وغربا بعاصمة الكورنيش أصيب أربعة أشخاص من عائلة واحدة بتسمم غذائي حاد أول أمس الخميس بمنطقة بوشرقة بالطاهير ، وقد نقل الضحايا الأربعة في حالة صحية حرجة إلى مستشفى الطاهير من أجل تلقي العلاج ، وأرجعت مصادر استشفائية سبب تسمم الضحايا إلى تناولهم لوجبة خفيفة بأحد مطاعم الأكل السريع وسط مدينة الطاهير حسب نتائج التحاليل التي أخضع لها الضحايا الأربعة .