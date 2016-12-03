عصابة “ اللوغان” تستولي على سيارة أخرى بالجمعة

م. مسعود

عادت ما بات يطلق على تسميتها بعصابة سيارات “ لوقان” لتضرب من جديد بشرق ولاية جيجل وتحديدا ببلدية الجمعة بني حبيبي وذلك من خلال استيلائها على سيارة من هذا النوع ليلة الخميس إلى الجمعة وسط بلدية الجمعة بني حبيبي التي تبعد بنحو (40) كلم عن عاصمة الولاية .وقد استيقظ سكان بني حبيبي أمس على خبر اختفاء سيارة من نوع “ رونو لوقان” تحمل ترقيم سنة (2013) من أمام منزل صاحبها الذي يقيم بالعمارات الجديدة وسط عاصمة البلدية ، وعلم من ذات المصادر بأن السيارة التي كانت مركونة أمام بيت صاحبها لم يعثر لها على أثر صبيحة اليوم الموالي وهو ما دفع بمالكها إلى تقديم شكوى لدى فرقة الدرك الوطني التي باشرت تحقيقا معمقا من أجل اقتفاء أثر الفاعلين .وجاءت هذه العملية بعد أقل من أسبوع على اختفاء سيارة من ذات الطراز “ لوقان” وتحمل بدورها ترقيم (2013) من أمام بيت مالكها ببلدية سيدي عبد العزيز المجاورة مما عزز المخاوف من رفع هذه العصابة لنشاطها وتوسيع خلاياها نحو بقية بلديات الجهة الشرقية موازاة مع عودة درجات الحرارة للانخفاض خصوصا ليلا مما يساعد أفراد العصابة على النشاط بحرية أكبر مستغلين خلو الشوارع وانعدام الحركة منذ الساعات الأولى لليل .