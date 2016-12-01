سكيكدة
حجز نصف كيلوغرام مخدرات و 1500قرصا مهلوسا
30.11.2016
قامت مصالح أمن ولاية سكيكدة في عمليات نوعية ودقيقة بشل نشاط العديد من الشبكات الإجرامية الخطيرة المتخصصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية التي تستهدف الشباب على مستوى مدينتي سكيكدة وعزابة مع توقيف 09 مروجين تتراوح أعمارهم مابين 20 و47 سنة، وحجز نصف كيلوغرام مخدرات و 1500 قرصا مهلوسا. المداهمة شملت عدة أحياء سكنية مثل حي الزرامنة ، نهج مجيد لزرق ، حي 641 مسكن ، حي الممرات 20 أوت 1955، على مستوى مدينة سكيكدة و كذا على مستوى مدينة عزابة ، من توقيف وضبط العديد من مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية و حجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية تتمثل في 1500 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع ، 03 صفائح من القنب الهندي مقدرة بحوالي 500 غرام و37 قطعة مهيأة للبيع ، وأسلحة بيضاء (سكاكين) ومبالغ مالية من العملة الوطنية تقدر بـحوالي 11 مليون سنيتم.
حياة بودينار
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