هلاك أكثر من 3000 شخص جراء حوادث المرور





وحيد هاني

أكد مدير الوحدات المشكلة بقيادة الدرك الوطني العقيد تريكي محمد أن نسبة انخفاض حوادث المرور في الجزائر بلغت 28.68 بالمائة خلال العشر أشهر الأولى من السنة الجارية.وقال إن هذه النتيجة الإيجابية جاءت لجهود كل الفاعلين الاجتماعيين والقيادات الأمنية مثمنا الدور الكبير الذي لعبته وسائل الإعلام من خلال الحملات التحسيسية المستمرة.وتطرق تريكي محمد بلغة الأرقام في حوار له على الإذاعة الوطنية إلى أسباب ونسب وحصيلة حوادث المرور عبر الوطن مؤكدا أن سائقي المركبات تصدروا أسباب حوادث المرور بنسبة أكثر من 86 بالمائة لمدة العشر أشهر الأولى من سنة 2016 وأن حصيلة حوادث المرور إلى غاية 27 نوفمبر الجاري بلغت 13466 حادث توفي إثره 3029 شخص و24146 جريح.وأضاف أن الجزائر العاصمة تصدرت ولايات الوطن من حيث حوادث المرور بـ 998 حادث تليها ولايتا عين الدفلى والمدية.من جهة أخرى استعرض العقيد تريكي، أهم النقاط التي تم التركيز عليها ضمن تعديل قانون المرور الجديد، موضحا أنه تم إلغاء إجراءات السحب و الاحتفاظ برخصة السّياقة في حال المخالفات و تعويضها بنظام التنقيط.بالإضافة إلى إجبارية استعمال حزام الأمن في المقاعد الخلفية للسيارات حماية للركاب.و قال إنه وبعد المصادقة على القانون سيتم وضع آليات لتطبيقه خاصة في غياب هذه الخدمة في بعض المركبات القديمة.وأكد المتحدث أن قيادة الدرك الوطني بصدد التحضير لحملة تحسيسية بإشراك كل الفاعلين الاجتماعيين على المستوى الوطني لتقديم كافة الشّروحات المتعلقة بهذا القانون والتغييرات التي مسته، وقال إنه سيتم توزيع منشورات عبر الطرق وتنظيم محاضرات في الوسط التعليمي.