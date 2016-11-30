سرقة منزل وكيل جمهورية بباتنة في وضح النهار

أقدم زوال أمس مجهولون بحي 1200 مسكن بمدينة باتنة على اقتحام منزل وكيل جمهورية يعمل لدى مجلس قضاء باتنة وسرقة محتويات المنزل من بينها مجوهرات زوجته، حيث تفاجأ الضحية وهو عائد من عمله إلى مسكنه باختفاء عديد الأغراض وكذا كسر قفل الباب وحالة الفوضى التي بينت له تعرض مسكنه لعملية اقتحام وسرقة، حيث فتحت المصالح الأمنية عقب الحادث تحقيقات في القضية من خلال رفع البصمات وكذا مختلف الإجراءات التي من شأنها التوصل إلى الفاعلين والكشف عن هويتهم، وهي القضية التي أبدى من خلالها مواطنو باتنة استياء كبيرا خصوصا وأنها وقعت في وضح النهار دون أن ينتبه بأمر المجهولين أحد وتمت مهمتهم في اقتحام مسكن وكيل جمهورية بنجاح، حيث يرجح أن تكون هذه السرقة مخطط لها في وقت مسبق، هذا في انتظار استكمال التحقيقات والتوصل إلى أمور قد تساعد في الكشف عن الفاعلين.

شوشان.ح