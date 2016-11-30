سرقة منزل وكيل جمهورية بباتنة في وضح النهار

- لسنتين أو خمس سنوات كمرحلة انتقالية : “احتساب 32سنة خدمة للتقاعد دون شرط السن”
- بسبب وصول اضطراب جوي محملا بالرطوبة والهواء البارد : أمطار وانخفاض في درجات الحرارة حتى الأسبوع القادم
- الحكومة لم تعد قادرة على تحمل «عبئهم« : الأزمة الاقتصادية تحيل أصحاب عقود التشغيل على البطالة
- أكد بأن عملية الترحيل لن تكون قبل ترحيل سكان طوش : حصة سكان جوانو من برنامج RHP مضمونة ولن تسقط لأي سبب
- تبون النجم الأول في حكومة سلال
- بالإضافة إلى توقيف شخصين أحدهما غطاس : حجز 20 كيلوغراما من المرجان بـ عنابة
- سكيكدة : 3 سنوات حبسا في حق جماعة دعم للإرهابيين
- سكيكدة : توقيف 12 شخصا من مروجي المخدرات
-
قالمة/بعد متابعتهم بالمشاركة في جناية القتل العمدي : الحكم بـ 5 و7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة
-
استهدفت عدة محلات تجارية : توقيف عصابة يقودها قاصر بالطارف
- قسنطينة/ بينما تم حجز كميات معتبرة قدرت بـ 10 صفائح : الأمن يوقع بعصابة مكونة من شخصين ويحيلهما على العدالة
- قسنطينة/ فيما تم حجز شهادات إدارية ومبالغ مالية مزورة : الشرطة توقع بثلاثيني بتهمة التزوير واستعمال المزور
- إنقاذ 9 أشخاص اختنقوا بالغاز بسطيف : وفاة شيخ بالغازات المحترقة وإنقاذ زوجته بأم العجول
- جيجل / بعد سقوط ستيني وبتر يده بالطاهير : ارتفاع حصيلة موسم جني الزيتون إلى قتيل و17 جريحا
- برج بوعريريج : إنقاذ ستة مختنقين بغازات محروقة وتسجيل 12 مصابا في خمسة حوادث
- برج بوعريريج : العثور على جثة متفحمة بحسناوة
- خنشلة / المديرية العامة للأمن الوطني تصدر قرارا بتوقيف الضابط عن أداء مهامه : قاضي التحقيق يأمر بوضع ضابط شرطة و متهمين تحت الرقابة القضائية عن تهمة المتاجرة في الآثار بششار
-
إفشال محاولة تحويل قاصرة بالعنف من قبل شابين بتبسة
-
القضية عالجتها أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة : إحباط عقد صفقة لبيع كمية معتبرة من المخدرات قرب الحرم الجامعي بالبوني
- فيما حجزت الجمارك عدة سلع مهربة في تبسة : ضبط كمية من المجوهرات الفضية بحيازة مسافر بمركز بوشبكة الحدودي
- خلال عمليات تمشيط للنقاط السوداء : توقيف 12 شخصا متورطا في ترويج المخدرات والمهلوسات بتبسة
تعليقات (0 منشور) :
أضف تعليقك