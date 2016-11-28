سيارة للأمن الداخلي تصدم عامل في قلب مركب الحجار

تعرض في الساعات الأولى من ليلة السبت إلى الأحد عامل في مركب الحجار لإصابات خطيرة بعد أن صدمته سيارة من نوع «ماهيندرا» تابعة للأمن الداخلي داخل المركب في الطريق القريب من وحدة « AMPTA» التي كان يطلق عليها سابقا وحدة «TSS» وحسب ما كشفته مصادر «آخر ساعة» فإن سائق السيارة لم ينتبه للضحية الذي كان بصدد قطع الطريق،وقد تم نقل الضحية على جناح السرعة إلى المستشفى من أجل تلقي الإسعافات اللازمة ويتواجد في حالة خطيرة.

سليمان رفاس