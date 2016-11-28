نقل إلى المستشفى ويتواجد في حالة خطيرة
سيارة للأمن الداخلي تصدم عامل في قلب مركب الحجار
27.11.2016
تعرض في الساعات الأولى من ليلة السبت إلى الأحد عامل في مركب الحجار لإصابات خطيرة بعد أن صدمته سيارة من نوع «ماهيندرا» تابعة للأمن الداخلي داخل المركب في الطريق القريب من وحدة « AMPTA» التي كان يطلق عليها سابقا وحدة «TSS» وحسب ما كشفته مصادر «آخر ساعة» فإن سائق السيارة لم ينتبه للضحية الذي كان بصدد قطع الطريق،وقد تم نقل الضحية على جناح السرعة إلى المستشفى من أجل تلقي الإسعافات اللازمة ويتواجد في حالة خطيرة.
سليمان رفاس
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