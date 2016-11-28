القاتل الصامت يجهز على أب وابنته ببولبراغث بقسنطينة

هلك صبيحة أمس أب و ابنته ذات السنتين اختناقا بالغازات المحترقة بحي القماص و بالتحديد بمنطقة بو البراغت في حدود الساعة 7و 45 دقيقة تلقت مصالح الحماية المدنية إشعار من طرف مواطن وجار الضحايا لإسعاف عائلة بمنطقة بو البراغت تعرضت للاختناق بسبب استنشاق غازات محترقة فيما تنقلت مصالح الحماية المدنية إلى عين المكان لتحاول إنقاذ الأب المتوفى المدعو «س ،ف» البالغ من العمر 34 سنة و ابنته «ا،س « البالغة من العمر سنتين إلا أن محاولتها فشلت ليلقوا حتفهم بعين المكان فيما تم نقل جثثهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن باديس و نقل أم الطفلة و هي في حالة جد حرجة إلى المستشفى لتلقي العناية اللازمة ، فيما يبقى القاتل الصامت يزهق أرواحا بسبب غياب الوعي لدى المواطنين فبالرغم من الحمالات التحسيسية إلا أننا مازلنا نسجل حالات الاختناق . ع.العبودي