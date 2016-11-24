صفعة كادت تتحول إلى جريمة قتل في عنابة

سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة أمس عقوبة 05 سنوات سجنا نافدا في حق شاب في العشرينات من العمر يدعى « ب م» لارتكابه جناية محاولة القتل العمدي وجنحة تحطيم أملاك الغير في حين أن ممثل الحق العام كان قد التمس له عقوبة 20 سنة سجنا نافدا تعود وقائع القضية إلى 16/01/2016 عندما تلقت مصالح الأمن بعنابة بلاغا عن وقوع مشاجرة بين المتهم والضحية « م ش» الذي قام بصفع الأول فتدخل الضحية من أجل فك الشجار ثم ركب « م ش» و»م م» دراجتهما وانصرفا قبل أن يلتحق بهما المتهم الذي كان على متن سيارة من نوع « لوقان» وقام بدهسهما إلى أن توقفت السيارة بعمود حامل للكوابل الهاتفية التابعة لمؤسسة اتصالات الجزائر قبل أن يلوذ بالفرار في حين تم نقل الضحية ورفيقه إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة ومنحت للضحية شهادة طبية بعجز عن العمل لـ 60 يوما المتهم خلال الجلسة أمس الأربعاء حاول إنكار التهمة الموجهة له مؤكدا بأنه تعرض لاعتداء من طرف الضحية وبعد ركوبه السيارة والانصراف تفاجأ بدراجة تلاحقه وخوفا منهم قام بالاصطدام بالعمود الخشبي للهاتف في حين أن الضحية أصر على تصريحاته السابقة أمام الضبطية القضائية وقاضي التحقيق وبعد الانتهاء من المرافعات سلطت محكمة الجنايات الحكم السالف الذكر على المتهم.

عادل أمين