نجاة شاب إثر سقوطه في بئر بعمق 30 مترا بتيزروتين

نجا شاب يبلغ من العمر 23 سنة إثر سقوطه في بئر غير محمي عمقه 30 مترا و عرضه 2.5 متر، الكائن بجوار منزله بقرية مشتة تيزروتين بإقليم بلدية بيضاء، وحسب المعلومات التي بحوزتنا فإن الضحية تعرض إلى سقوط مفاجئ حيث هوى في عمق البئر الفارغ من الماء ،حيث تدخلت ذات المصالح فور وقوع الحادث و تم انتشاله و اسعاف الضحية ونقله إلى مستشفى عين آزال بإشراف قائد الوحدة ،من جهتها تنقلت مصالح الدرك الوطني لبلدية بيضاء برج إلى مكان وقوع الحادث

أيمن. ر