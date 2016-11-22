05 سنوات حبسا نافذا لشقيقين قاما باختطاف قاصر بباتنة





نطقت مساء أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة بعقوبة السجن النافذ لمدة 05 سنوات في حق الشقيقين «ت ه» و»ت و» البالغين من العمر30 و 32 سنة، وذلك عن تهمة تكوين جمعية أشرار والاختطاف والاحتجاز وجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار، حيث تعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 17 ماي 2015 عندما ادعى 04 ضحايا بأن المشتبه فيهما قد اعتدوا عليهم بالضرب قبل اختطافهم لقاصر واتجهوا به نحو منزلهم العائلي وأبرحوه ضربا قبل أن يقوموا بإطلاق صراحه بعد حوالي ساعة من الزمن، وذلك على خلفية شجار اندلع بين الطرفين اثر اصطدام سيارتين، حيث وعبر مجريات التحقيق اعترف أحد المتهمين باعتدائه باللكمات على الضحية مصرحا انه كان في حالة سكر فيما نفى شقيقه ما نسب إليه وأكد بأنه كان بمدينة باتنة وليس بمدينة عين التوتة مسقط رأسه ومكان وقوع الشجار وهو ما نفته لائحة المكالمات الهاتفية التي تم الاستناد إليها وفق مجريات التحقيق والتحري، هذا وقد تم خلال الحادثة وعقب تقديم الأطراف المدنية للشكوى تفتيش منزل المتهمين من طرف مصالح الأمن عثر على سيفين قيل أنهما للزينة وصاعق كهربائي، وعليه فقد تم في وقت متأخر من مساء أمس الأول النطق بالحكم السالف الذكر في حق الشقيقين عن تهمة الاختطاف فيما أسقطت تهمة تكوين جمعية أشرار ومحاولة القتل العمد مع اتفاق هيئة المحكمة بعدم استفادة المتهمين من ظروف التخفيف وتجدر الإشارة إلى أنه وعقب النطق بالحكم عم نوع من الفوضى داخل قاعة الجلسات من طرف ذوي المتهمين بعد التماس عقوبة الإعدام.

شوشان.ح