هلاك 6 أفراد من عائلة واحدة اختناقا بالغاز بباتنة





أدى انبعاث الغاز من آلة طهي تشتغل بالغاز «طابونة» إلى وفاة 06 أفراد من عائلة واحدة استنشقوا كميات كبيرة من غاز أول أوكسيد الكاربون المنبعث من هذه الأخيرة، بعد أن قاموا باستغلالها للتدفئة، وذلك بالمكان المسمى دوار الرواقد بمنطقة «طاقة» التابع لبلدية سريانة بولاية باتنة، ويتعلق الأمر بكل من الأم البالغة من العمر 34 سنة، وأبنائها الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين و06 سنوات منهم توأم في الثانية من العمر، هذا قبل أن يتفطن لأمرهم صبيحة أمس مواطنو المنطقة الذين قاموا بإخطار مصالح الحماية المدنية، التي هرعت إلى عين المكان لإنقاذ الضحايا مباشرة بعد إخطارهم بالحادثة من خلال إعطائهم جرعات من الأكسجين و الدلك القلبي إلا أن الوقت كان متأخرا كون الضحايا لقوا حتفهم مبكرا، وتجدر الإشارة إلى أن الضحايا كانوا في زيارة عائلية إلى بيت خالهم القاطن بمكان وقوع الحادث، فيما كان والدهم غائبا بسبب انشغاله ببلدية أولاد سلام. وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة هذه تعد الثانية من نوعها هذا الموسم ومنذ تدني درجات الحرارة بعد أن لقي أربعيني قبل حوالي 10 أيام حتفه اختناقا بالغاز، يحدث هذا رغم عديد الحملات التحسيسية من طرف مصالح الحماية المدنية حول مخاطر الغاز.

شوشان.ح