مصالح قمع الغش بسطيف تحجز لحما مفروما و أغذية فاسدة

سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية سطيف، خلال مداهمتها لأكثر من 12شاحنة معدة لتقديم الوجبات السريعة بجانب جامعة الباز ، عدة خروقات تهدد صحة الطلبة الجامعيين .و يعد مشكل غياب شروط النظافة من أهم ما وقفت عليه ذات المصالح ،وكذلك شروط الحفظ و التبريد حيث يستعملون ثلج التبريد المعد لحفظ مادة السمك ،بحكم أنهم لا يحوزون على الطاقة الكهربائية لتشغيل الثلاجات، وقد أسفرت عمليات التفتيش عن حجز كميات كبيرة من مادة الجبن، اللحم المفروم، المرقاز الفاسد، التي تعرضت للتلف بسبب الحرارة المرتفعة داخل هذه الشاحنات والتي اغلبها لا تصلح لأي شيء، كما قامت ذات الفرقة باستدعاء جميعهم اليوم وحررت ضدهم محاضر قضائية سترسل إلى الجهات القضائية ،هذه شاحنات الموت التي أصبحت تشكل خطرا كبير على صحة المواطن وفي مقدمتهم الطلبة الذين هربوا من المطاعم الجامعية ليجدوا أنفسهم أمام خطر اكبر. وقد أعدت مصالح الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية سطيف اثر معاينتها لهذه المركبات،تقريرا اسودا قدمته إلى السيد والي ولاية سطيف، يتضمن بعض التعليمات من أبرزها توقيف مؤقت لنشاط تلك الحاويات إلى غاية تسوية وضعيتهم،ورفع كل النقائص المسجلة. جدير بالذكر أن والي ولاية سطيف خلال زيارته الأخيرة إلى جامعة سطيف أمر بفتح تحقيق حول هذه المركبات التي تقدم أكلات سريعة للطلبة ،حينما شاهد تلك الشاحنات التي تقوم باحتلال الطريق و يضع أصحابها طاولات وكأنها في مطعم على شاطئ البحر.

أيمن. ر