حادث مروع بقسنطينة يخلف 3 قتلى و جريحين





استيقظ فجر أمس سكان حي المنية على وقع حادث اليم راحت ضحيته طفلة رضيعة في شهرها الخامس وشابين في عقدهما الثاني بسبب انحراف شاحنة من نوع «سوزوكي» لتصطدم بجدار منزل قريب من جسر بوبربارة بالمنية ما أدى إلى انهيار كلي للجدار الذي سقط على الرضيعة التي كانت نائمة بالقرب منه و كما تسبب هذا الحادث في إصابة أب الرضيعة بجروح خطيرة استدعي نقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي كما تم نقل أيضا والدة الرضيعة التي دخلت في حالة هستيرية فيما لفظا أنفاسهم مرافقي السائق بعين المكان و أما السائق فمازال في حالة جد حرجة وتم إسعافه ونقله على جناح السرعة إلى المستشفى اثر إصابته بجروح خطيرة تمثلت في انكسار يديه و رجليه اليسرى و جروح في مختلف أنحاء الجسم ، و لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث فتحت مصالح الأمن تحقيقا لكشف الأسباب و بهذا يبقى إرهاب الطرقات حظرا يهدد مستعملي الطريق و حتى النيام في بيوتهم بسبب تهور السائقين و عدم احترام قوانين المرور و هو الأمر الذي يستدعي و بجدية النظر فيه ودق ناقوس الخطر.

ع.العبودي