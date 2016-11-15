المؤبد لصانع حلويات تسبب في تسمم عائلة ووفاة شخص

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سوق أهراس في جلستها المنعقدة، أمس الاثنين، صانع الحلويات المسمى « ه ع ه» البالغ من العمر 26 سنة و المنحدر من دائرة السوقر ولاية تيارت بالسجن المؤبد بعد متابعته بجناية عرض مواد صالحة لاستهلاك الإنسان فاسدة ومغشوشة و التي تسببت في وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بتسمم نتيجة تناول مرطبات فاسدة، وأيضا جنحة مماثلة القضية يعود تاريخها إلى شهر ديسمبر من سنة 2012، أين استقبلت مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى ابن رشد بعاصمة الولاية 6 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 و60 سنة أصيبوا بتسمم غذائي نتيجة تناول مرطبات فاسدة « ميلفاي» ، أين ظهرت عليهم عدة أعراض مثل الإسهال و التقيؤ وبعد فحصهم من طرف طبيب العيادة متعددة الخدمات بالمشروحة تم تحويلهم إلى مستشفى ابن رشد، أين فارق الحياة أحد الضحايا ويتعلق الأمر ب المسمى عيدودي حسن، الذي أكدت التحاليل التي أجريت له رفقة 5 أشخاص آخرين أن الوفاة سببها تسمم غذائي بسبب جرثومة البكتيريا التي تتكاثر في الكريمات، هذه النتيجة أيضا أكدها الطبيب الشرعي الذي قام بعملية التشريح للضحية المتوفاة و الذي أكد أن الوفاة غير طبيعية ونتيجتها المرطبات الفاسدة، وقد اعترف المتهم أثناء توقيفه أنه هو من كان يسير محل الحلويات وقت وقوع الحادثة وبالتالي انتفت وجه الدعوى بالنسبة لصاحبة المحل « س.هـ « وتم توجيه التهمة لصانع الحلويات الذي لاذا بالفرار إلى وجهة غير معلومة مباشرة بعد إعلان خبر وفاة أحد الضحايا، وقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة المؤبد في حق المتهم « ه.ع. ه» وهو الحكم الذي أيدته هيئة محكمة الجنايات.