شرطة مداوروش تتمكن من وضع حد لنشاط جمعية أشرار

أ.ش

تمكن عناصر الضبطية القضائية بأمن دائرة مداوروش بأمن ولاية سوق أهراس من الإطاحة بثلاثة أشخاص في عقدهم الثاني والثالث من العمر يمتهنون عملية السطو على المنازل واستهداف ما بداخلها ، العملية جاءت بعد تقدم ثلاثة ضحايا للمصلحة وتقييد شكواهم عن عمليات السرقة التي طالت منازلهم والتي استهدف من خلالها الفاعلون آلات باهظة الثمن خاصة بمختلف الأشغال ، على إثر ذلك باشرت عناصر الشرطة إجراء تحقيق معمق في القضية ، وبتكثيف عمليات البحث والتحري تم وفي ظرف وجيز التعرف على الفاعلين ، حيث بورود معلومات مؤكدة تفيد أيضا بأن أحد المشتبه فيهم يقوم بتخزين المسروقات على مستوى منزله العائلي ، تم باستصدار إذن بالتفتيش صادر عن نيابة محكمة سدراتة والذي كانت نتائجه إيجابية بالعثور على المسروقات واسترجاعها ، كما تم العثور عرضيا على أغراض أخرى كانت محل تقديم شكاوي من طرف مواطنين آخرين ليتم بذلك استرجاعها واستدعاء الضحايا الذين تعرفوا على أغراضهم، ليتم بذلك توقيف المشتبه فيهم الذين اعترفوا بأفعالهم، و باستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملفات قضائية لسالفي الذكر الذين تم إحالتهم على الجهات القضائية بولاية سوق أهراس التي أصدرت في حقهم أمر إيداع عن جرم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والتسلق واستحضار مركبة وإخفاء أشياء مسروقة.