توقيف 3 أشخاص من بينهم فتاة متلبسين بالسرقة منتصف الليل بالمدينة الجديدة

بتاريخ 13 من هذا الشهر وفي حدود الساعة الثانية ليلا، مكنت يقظة واحترافية قوات الشرطة التابعين لفرقة قمع الإجرام على مستوى نقطة مراقبة بمدخل المدينة الجديدة على منجلي من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة كانوا على متن مركبة من نوع رونو كليو. المراقبة الأمنية الجيدة للمركبة، مكنت من العثور على كيس بلاستيكي يحتوي على كمية كبيرة من الحلي والمجوهرات من بينها مجموعة كبيرة من الأقراص (لويز)، أساور مختلفة الأحجام، خواتم، أقراط، قلادات، كما تم العثور على كمية من المشروبات الكحولية، الأشخاص الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 23 و26 سنة من مدينة مجاورة، حيث أوضح إخضاعهم للتحقيق الأولي أن أوصاف المصوغات تنطبق على عملية سرقة من داخل مسكن حدثت بمدينة مجاورة، كما تبين أن الفتاة قدمت في أول الأمر هوية خاطئة من أجل تضليل السلطات والتهرب من أمر قضائي كونها مبحوث عنها بموجب أوامر وصور و أحكام بالحبس.

جمال بوعكاز