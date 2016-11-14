المؤبد لقاتلي ابن خالتهما بباتنة

استهلت أمس الدورة الجنائية بمجلس قضاء باتنة بقضية متعلقة بجناية القتل العمد مع سبق الإسرار و الترصد و حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس و حيازة سلاح من الصنف الخامس و ذخيرته دون رخصة، وهي القضية التي أصدرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة في شأنها حكم السجن المؤبد في حق شقيقين يبلغان من العمر 30 و27 سنة، حيث تعود تفاصيل الحادثة إلى شهر جانفي الماضي بحي كشيدة حين نشب شجار بين شقيقين وابن خالتهما الضحية أين انتهى الشجار بطعنة خنجر أصابت الضحية على مستوى الصدر فأردته قتيلا بعين المكان، بعد أن حدد تقرير الطبيب الشرعي عمق الجرح بـ 15 سم، هذا ويذكر أن الحادثة هذه قد أشعلت النار بين الطرفين رغبة منهم في الانتقام للضحية، أين تنقل زهاء 40 شخصا وقتها إلى بيت الجناة وقاموا بإضرام النيران داخله إلى جانب إحراق سيارة سياحية ملك لهم، قبل تدخل مصالح الأمن الحضري الثامن التي هدأت من غضب الطرفين وقامت باقتياد الشقيقين إلى مقر الأمن الحضري، واستكمال التحقيقات قبل أن يتم النطق بالحكم السالف الذكر، في وقت التمس فيه ممثل الحق العام حكم الإعدام في حقهما.

شوشان.ح