مقتل شاب في سيدي سالم بعنابة





شهدت ولاية عنابة ليلة الخميس إلى الجمعة وقوع جريمة قتل راح ضحيتها شاب يقطن بحي سيدي سالم الشعبي ببلدية البوني. وقد كشفت مصادر «آخر ساعة» أن جريمة القتل وقعت فجر الجمعة بالقرب من مسجد «خالد ابن الوليد» بسيدي سالم بينما كان جالسا مع أصدقائه ،وحسب المصادر ذاتها فإن خلاف نشب بين الضحية والجاني قام خلاله هذا الأخير بسل سلاح أبيض محظور ووجه لـ «هشام» البالغ من العمر 28 سنة العديد من الطعنات القاتلة قبل أن يفر ويتركه يسبح في دمائه ليقوم أحد الأشخاص بإخطار مصالح الأمن،وقد فارق الضحية الحياة بعد أن نقل إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى ابن رشد لتلقي العلاج اللازم وذلك بسبب الإصابات الخطيرة التي تعرض لها والنزيف الحاد اللذان وضعا حدا لحياته، وحسب ما كشفته «آخر ساعة» فإن الجاني يدعى «م» ويبلغ من العمر 28 سنة أيضا وهو أحد أصدقائه ، وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا من أجل معرفة أسباب ارتكاب هذه الجريمة البشعة التي وقعت في حي سيدي سالم.

مايا.س