وفاة أربعيني اختناقا بالغاز واحتجاج سكان حي لمباركية على مشروع الغاز

عرفت أولى أيام البرد انخفاضا في درجة الحرارة أمس بولاية باتنة، وعلى خلفية تساقط الثلوج بمرتفعات الأوراس، تسجيل حالة وفاة لرب عائلة في الأربعينيات من العمر متزوج وأب لبنتين 8 و10 سنوات، وذلك ببلدية سفيان غربي عاصمة الولاية باتنة، وحسب مصادر مؤكدة فإن الضحية وأمام موجة البرد الشديد قام بتشغيل مدفأة المنزل التي تشتغل بمادة الغاز الطبيعي، دون أن يقوم بإزالة الانسداد في الأنبوب الخارجي للمدفأة، ما أدى إلى تراكم الغازات المحروقة داخل الغرفة التي كان الضحية متواجدا بها بمسكنه العائلي، واستنشاقه لها، أين عثر عليه جثة هامدة من طرف أفراد عائلته الذين كانوا غائبين عن المنزل، وعليه فقد تم نقل جثته إلى مستشفى نقاوس، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة، التي تعد الأولى من نوعها في أولى أيام البرد بباتنة، هذا وفي سياق منفصل قام عشرات السكان المنحدرين من حي لمباركية بقرية عيون العصافير بالاحتجاج على مشروع الغاز الطبيعي، أين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل العاجل أمام البرد الذي يعانونه وصعوبة توفيرهم وسائل التدفئة، وحسب المحتجين فإن المشروع قد انتهت أشغال إنجازه منذ ما يقارب 05 سنوات، وبقي المشكل العالق هو تركيب العدادات الخاصة بالغاز ومن ثم تشغيل هذه المادة الضرورية الهامة بالنسبة لهم، حيث طالبوا بالإسراع في تزويدهم هذه العدادات وإنهاء معاناتهم مع برد الشتاء القارص.

شوشان.ح