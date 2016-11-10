10سنوات سجنا نافذة لشرطي و «مكانيكي» بتيزي وزو

التمست ممثلة الحق العام بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة و مليون دج كغرامة مالية في حق شرطي و«مكانيكي» ، يقودان شبكة إجرامية خطيرة مختصة في نصب الحواجز المزيفة و سرقة المركبات . وقائع القضية التي توبع من اجلها المتهم تعود إلى سنة 2007 عندما وقع اصطدام ما بين الضحية التي فارقت الحياة بعين المكان اثر وقوع هذا الحادث تم سلبه مركبته. و كان يومها في طريق العودة إلى منزله على متن شاحنته التي تضم مقطورة مبردة ليتفاجأ بالمتهمين يعترضون سبيله رفقة أحد عناصر الشرطة الذي يعمل في إحدى المناطق وكان يقود هذه العصابة التي كانت تعتدي على مستعملي هذا الطريق، ويقومون بعدها بالاستيلاء على شحناتهم و مركباتهم و كانوا في كل مرة يشهرون أسلحتهم في وجه ضحاياهم ويقومون بتكبيلهم ، وبعدها يغادرون على متن المركبة التي يتخلصون منها ببيعها إلى «الميكانيكي»، الذي يقوم بدوره بتفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار المركبات.و حسب أحد ضحايا قضية الحال فإنه كان متواجدا داخل الحافلة الخاصة لنقل الركاب من أجل أخذ قسط من الراحة أين تهجم عليه المتهمون و أكدوا له أنهم جماعة إرهابية وحذروه من التحرك ومن بعدها قاموا بسرقة الحافلة منه من أجل بيعها على شكل قطع الغيار أما الضحية الثالثة في قضية الحال فقد صرح بأنه تم سلبه شاحنة من نوع «هيوندي» أما الضحية الرابعة فصرح بأنه قام بركن شاحنته من نوع « جاك» في أحد الطرقات أين تم الاعتداء عليه ثم سلبه الشاحنة المتهم «المكانيكي» و خلال استجوابه من طرف رئيس الجلسة أنكر كل الأفعال المنسوبة إليه و صرح بأنه خلال وقوع هذه القضايا كان متواجدا في إحدى المدن و لم يعلم بكل هذه الوقائع . كما صرح أنه معروف في تصليح الشاحنات من الوزن الثقيل .

خليل سعاد