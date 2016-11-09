قطار يصطدم بشاحنة و يخلف قتيلا

لقي ليلة أول أمس اربعيني مصرعه في حادث اصطدام قطار بشاحنة بمنطقة «لشبور» ببلدية اليشير غرب برج بوعريريج الحادث المميت وقع اثر اصطدام قطار لنقل البضائع تحت رقم 3053 يجر 16 عربة محملة بمادة المازوت الخط الرابط بين الجزائر العاصمة بشاحنة من نوع مان بمقطورة محملة بالقمح مما أدى الى مقتل سائق الشاحنة في عين المكان و اتلاف كلي للشاحنة حيث تم نقله لمصلحة حفظ الجثث لمستشفى «لخضر بوزيدي» ببرج بوعريريج ، فيما تبقى الاسباب مجهولة

ع.موسى