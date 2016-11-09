برج بوعريريج

قطار يصطدم بشاحنة و يخلف قتيلا

08.11.2016

 

 لقي ليلة أول أمس اربعيني  مصرعه في حادث اصطدام قطار بشاحنة بمنطقة «لشبور» ببلدية اليشير غرب برج بوعريريج الحادث المميت وقع اثر  اصطدام قطار لنقل البضائع تحت رقم 3053 يجر 16 عربة محملة بمادة المازوت الخط الرابط بين الجزائر العاصمة  بشاحنة من نوع مان بمقطورة  محملة بالقمح مما أدى الى مقتل سائق الشاحنة في عين المكان و اتلاف كلي للشاحنة حيث تم نقله لمصلحة حفظ الجثث لمستشفى «لخضر بوزيدي» ببرج بوعريريج ، فيما تبقى الاسباب مجهولة

 

ع.موسى

 

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