قطار يصطدم بشاحنة و يخلف قتيلا

-
سكيكدة /المرأة قيدت ابنتيها التوأم مجهولتي النسب فيه : تاجر مخدرات يزور دفتر عائلي لكراء مسكن يجمعه بعشيقته
-
استولت على 500 مليون سنتيم من مؤسسة صينية : إدانة عصابة بين سبع وعشر سنوات نافذة بسوق أهراس
- سكيكدة : قصر يسرقون مكتب محام بالقل
- جيجل / فرضية السكتة القلبية واردة : وفاة غامضة لأربعيني داخل ورشة بناء بالعنصر
- على إثر عملية متابعة لقضية المخدرات : توقيف شخصين وحجز 8.5 كلغ من مادة المرجان الخام بالطارف
-
سكيكدة : 4 سنوات سجنا للمعتدي على المصطافين
-
توقيف 8 شباب متورطين بسطيف : حجز 1 كلغ من الكيف و 1000 قرص مهلوس
- المسيلة/ فيما تم توقيف زعيم عصابة : حجز 2968 قرصا مهلوسا
- جيجل / بسبب تسرب الأمطار إلى العدّادات الكهربائية : حريقان يتسببان في تدمير ورشة للنجارة وإسطبل للمواشي بقاوس والعوانة
- المسيلة : حجز كيلوغرام من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك بسيدي عيسى
- برج بوعريريج : خمس وفيات و25 جريحا خلال ثلاثة أيام
- أولاد سي أحمد بسطيف : انتحار شاب شنقا بقرية القرارسة
تعليقات (0 منشور) :
أضف تعليقك