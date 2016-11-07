توقيف شخص بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور

في إطار مكافحة الإجرام بمختلف أنواعه، تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الخارجي ببلخير و بعد عملية بحث و تحري، من توقيف شخص مشتبه فيه و مبحوث عنه يبلغ من العمر61 سنة، مقيم ببلخير، العملية تمت على مستوى ضاحية مباركي السعيد بقالمة ، الموقوف محل بحث بموجب قرارين كونه متورط في قضايا تتمثل أساسا في النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور، و كذا محل العديد من الأحكام و الإكراهات البدنية. المعني بالأمر قدم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، بحر هذا الأسبوع، بخصوص القرارين المذكورين سابقا، ليتم مباشرة عرضه على النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة، أين نفذ عليه بصورة قرار نهائي الحبس لمدة سنتين 02 نافذة .

ل.عزالدين