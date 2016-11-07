إصابة 07 أشخاص في حادثي مرور بقالمة

سجلت مصالح الحماية المدنية نهاية الأسبوع الماضي عبر مختلف وحداتها العديد من التدخلات، تمثلت في الإسعاف و الإجلاء، حوادث المرور، و عمليات أخرى، و لعل من أخطر هذه التدخلات، ذلك الذي تدخلت له الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بقالمة، بالطريق الوطني رقم 21 الرابط بين ولايتي قالمة وعنابة، و بالضبط أمام موقف الحافلات ببلدية النشماية ، إثر وقوع حادث مرور تمثل في اصطدام تسلسلي بين سيارة سياحية (بيجو 206)، و شاحنتين من نوع (شاكمان) معبأتين بالرمل والحصى مع انقلابهما، مما أدى إلى إصابة 04 ضحايا تتراوح بين 32 و59 سنة من جنس ذكور بإصابات مختلفة، حولوا على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية و الجراحية بمستشفى الحكيم عقبي أين تلقوا الإسعافات اللازمة. كما شهد الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين ولايتي قالمة و سوق أهراس، عند مفترق الطرق صالح سوفي ببلدية ، إثر وقوع حادث مرور ، تمثل في دهس سيارة سياحية من نوع (بولو) لامرأة حامل و طفلين، مما أدى إلى إصابة الضحية (س،ش) البالغة من العمر 37 سنة بجروح في الرأس و اليد اليسرى، و الطفلة المدعوة (ت،أ) البالغة من العمر 08 سنوات، و الطفل (و،أ) البالغ من العمر 04 سنوات، الضحايا تم على الفور تحويلهم إلى مستشفى الحكيم عقبي أين خضعوا للعناية الطبية اللازمة.

ل.عزالدين