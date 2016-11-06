توقيف عصابة تزور وثائق السيارات

تمكن عناصر الدرك الوطني في سكيكدة، من تفكيك شبكة للمتاجرة بالمركبات و تزوير وثائقها ، تضم أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 45 سنة يقطنون بين مدينتي سكيكدة و تمالوس. و حسب مصادرنا فإن العملية جاءت عقب تحقيق دقيق لمصالح الدرك الوطني اثر توقيف صاحب سيارة على مستوى حاجز أمني اتضح أثناء التحقيق معه بأن السيارة لا تحوز على ملف قاعدي و بتحويلها على التحقيق تم التأكد بأن رقمها التسلسلي مضروب ليتم تكثيف التحري في القضية ليتضح بأن صاحبها ذهب ضحية أشخاص باعوه السيارة و هم أشخاص معروفون من بينهم مسبوق قضائيا تم تحويله على التحقيق في القضية، أين حاول في بداية الأمر إنكار علاقته بالقضية قبل أن تتم مواجهته بالأدلة العلمية و الشهود ليكشف عن شركائه و هم صاحب ورشة إصلاح هياكل السيارات بالزفزاف و شخصان آخران اقتسموا عائدات البيع غير الشرعي بعدما زوروا وثائق المركبة ، وبتكثيف التحقيق تم العثور على هياكل لسيارات أخرى هي الآن محل تحقيق.

حياة بودينار